Украина может объявить войну России, если “Северный поток-2” так и не закончат





По мнению Раимова, с появлением газопровода Украина утратит интерес для РФ, так как газ будет идти в Европу в обход украинской стороны. Эксперт считает, что влияние Америки на происходящее в Украине может помешать торговле РФ на европейском рынке топлива, так как Америка начнет поставлять свой собственный продукт. Экономические потери могут привести к военному столкновению.





“Северный поток-2” расширяет уже существующий газопровод и пройдет через Балтийское море в Германию, против проекта до сих пор протестовала Украина, через которую Россия поставляет газ в Европу на данный момент. На 1 января, по данным в сети уложено около 400 км из 1200. Проект планируют закончить в 2019 году.





В Украине будут готовиться к войне, если газопровод “Северный поток-2” так и не будет закончен, сообщил Дмитрий Раимов, украинский политтехнолог на телеканале “112 Украина” 20 января.