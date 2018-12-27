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Двое студентов напали на старшеклассников с перцовым баллончиком в Санкт-Петербурге

10:26
Тэги: хулиганство, студенты, следственный комитет
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Тэги: хулиганство, студенты, следственный комитет



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