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Двое студентов напали на старшеклассников с перцовым баллончиком в Санкт-Петербурге
10:26
Тэги: хулиганство, студенты, следственный комитет
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