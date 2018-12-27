Двое студентов напали на старшеклассников с перцовым баллончиком в Санкт-Петербурге





Полицейские задержали двоих подозреваемых: оба студенты, один из них 2000-го года рождения, второй 1998-го. По данным следствия, они напали на подростков на Чернышевском пр., избили и распылили в лицо перцовый баллончик. После происшествия пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Сейчас следователи решают, заключать ли подозреваемых под стражу — расследование все еще ведется.





Следователи Санкт-Петербурга возбудили дело о хулиганстве по факту нападения на двух старшеклассников 17 лет 19 января 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в СКР.