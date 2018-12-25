Эстонский журналист предложил на всякий случай нацелить ракеты на Санкт-Петербург





Автор статьи уверен, что Россия планирует захватить Россия в режиме блицкрига — быстро и победоносно. По его мнению, ракеты - необходимая мера для сдерживания РФ. С мишенью, нарисованной на Северной столице России Москва не осмелится напасть, заявляет эстонец.





Отношения Эстонии и России последовательно ухудшаются уже давно - особенно после демонтажа памятника Бронзовому солдату в Таллине в 2007 году, который имел серьезные последствия для экономических и политических отношений двух стран.





Журналист Вахур Кооритс выразил мнение, что Эстонии следует нацелить боевые ракеты на Санкт-Петербург и сдерживать боевым флотом коммерческие суда России, сообщает Sputnik.