На Тамбовской улице починили трубу: в два дома Фрунзенского района вернулось отопление





Напомним, вчера 19 января о прорыве трубы сообщили во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Из-за аварии отопление понизили в двух жилых домах — температура на улице при этом достигала -10 градусов мороза, по данным Яндекс.Погоды.



Сотрудники служб прибыли на место в 16:30: по регламенту на трубу диаметром 10,8 см можно потратить не более 8 часов. Возникли осложнения — дефект оказался серьезнее, чем предполагалось. Однако к двум часам ночи работы закончили и отопление на Тамбовской ул. включили.





В ГУП “ТЭК СПБ” отчитались о завершении ремонта трубы 20 января на Тамбовской ул, 75, сообщили Gazeta.SPb в ГУП “ТЭК Санкт-Петербурга”.