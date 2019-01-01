Человек-паук снова устроил акробатическое шоу в метрополитене Санкт-Петербурга (видео)





Акробатические трюки супергероя засняли на видео. При этом черный костюм вызывает у пользователей социальный сетей вопросы: традиционная раскраска трико супергероя Marvel - красный и синий цвета. Возможно, выбор в пользу мрачного облачения сделан из-за популярности фильма “Веном”, главный герой которого, инопланетный пришелец черного цвета, неоднократно встречался с Человеком-пауком в комиксах.







При этом не все пользователи социальных сетей довольны трюками артиста: “А если он кого-нибудь заденет?” - спрашивает один из комменатоторов.





Жители Санкт-Петербурга снова имели возможность увидеть ”дружелюбного соседа” Человека-паука в метрополитене Петербурга, сообщили в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 20 января.