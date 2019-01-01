Бондаренко сообщил, что для уборки снега в Санкт-Петербурге привлекут работников метрополитена





Бондаренко заявил, что ночью главы районных администраций сообщили о снижении количества травм у населения из-за гололеда. Убирать привлекут даже работников метрополитена: они будут посыпать песком лед у станций и наряду с остальными возьмутся за лопаты, сообщили в Смольном.





Наледь на крышах по-прежнему представляет проблему и в правительстве ищут ресурсы для ее решения, сообщили в Смольном.





Санкт-Петербург не единственный город, страдающий от снежных завалов. В Америке из-за аномальной погоды режим ЧП введен в двух штатах, а авиарейсы туда отменили, сообщили в МИД РФ.









Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что с начала зимы убрали 1 млн 122 тысячи м3 снега, тогда как итоги прошлой зимы составили 2 млн м3, сообщили в правительстве города. За 19 января в городе использовали 3000 т смеси песка и соли.