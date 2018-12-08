Россия самостоятельно модифицирует корабль “Союз” для полетов к Луне без участия NASA





При этом в 2017 году, как сообщает РИА Новости, в РКК “Энергия” сообщили, что в полетах к Луне заинтересованы несколько частных лиц и готовы платить за билет до $120 млн – при том что модернизацию”Союза” оценили на $500 млн.





Корабли “Союз” разрабатывают с 1962 года, они доставляют космонавтов на МКС. Планируется, что его заменит корабль “Федерация”, который проектируют с 2017 года.





Россия самостоятельно модифицирует корабль “Союз” для полетов к Луне, сообщает РИА Новости. Это означает, что кораблю потребуются системы связи, жизнеобеспечения, электрификации, теплозащиты и много дополнительной электроники.