Общественные активисты просят Беглова развивать трамваи и платную парковку в Петербурге

По мнению горожан, ненормально, что светофоры, метрополитен, остановки и маршрутки курируют четыре разных комитета, сообщается в письме.

“Транспорт и горожане” является организацией, появившейся из другой: "Петербуржцы за общественный транспорт“, действовавшей с 2003 по 2013 год. Сейчас их группа “ВКонтакте” насчитывает чуть больше 450 человек.

Активисты обратились к Беглову с просьбой увеличить роль трамваев в городе — возможно, увеличить число полос для трамваев, что помогло бы сократить пробки. Полосы для наземного транспорта не должны прерываться, заявили горожане. Общественники уверены, что платную парковочную зону стоит увеличить — в том числе на Петроградской стороне и в Центральном районе.