Мария Захарова заявила, что “Россия — богатейшая страна” в ответ на слова Чубайса





Захарова осталась недовольна словами Чубайса, который заявил, что в России высокий уровень бедности, и заявила, что “Россия — богатейшая страна”. При этом ей непонятно, почему Чубайс, проработав в сфере экономики России более 10 лет, высказывает подобные мысли.





Заявление Захаровой о “богатстве России” не вызвало энтузиазма у пользователей социальной сети: многие в этом факте усомнились и привели в качестве доказательства статистические данные об экономике других ведущих стран мира.





Анатолий Чубайс (род. 1955) является гендиректором компании “Роснано”, отвечающей за развитие высоких технологий в России. В 1990-ых годах активно занимался экономическими реформами в правительстве РФ.





Мария Захарова (род. 1975) представляет МИД РФ с 2015 года, имеет образование журналиста и востоковеда.





Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, попросила Анатолия Чубайса прокомментировать свое заявление для “Эхо Москвы” о бедности России в записи в соцсети Facebook.