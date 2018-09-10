|
Сегодня
20 января, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Более тысячи рейсов в Америку из России отменили. Однако политика здесь не при чем
07:35
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Погода в Санкт-Петербурге в воскресенье 20 января: мороз до 12 градусов и ветер с моря до 6 м/с
- Васильевский остров задыхается уже больше пяти часов
- Виталий Милонов побывал на концерте группы, посвятившей ему песню
- Стало известно, какие виды алкоголя противопоказано смешивать
- На Московском проспекте неожиданно пропало электричество
- Файер-акция прошла в Московском районе в память о блокаде
- Во Фрунзенском районе водой залило ТРЦ "Южный полюс"
- В Петербурге можно будет наблюдать кровавое затмение три часа
- В Петербурге начинается общегородская запись детей в школы
- Ночью на уборку снега в Северной столице выйдут 1160 единиц техники
- В деревне Ириновка полыхал частный дом
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
27 октября 2018
26 сентября 2018
12 сентября 2018
10 сентября 2018
20 января
19 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.