Более тысячи рейсов в Америку из России отменили. Однако политика здесь не при чем





Причиной стала не сложная политическая ситуация, а тяжелая погода в США: сейчас жители центральной части и северо-восточной Америки переживают жестокие дожди и снегопады — на приведенной карте видно, что жители Нью-Йорка и Бостоны терпят и то и другое одновременно. В двух штатах ввели режим ЧП: жителей Нью-Джерси и Пенсильвании спасатели просят быть особенно осторожными.





Отдел кризисных ситуаций МИД сообщил об отмене свыше 1 тысячи полетов в Америку, следует из сообщения официального Twitter-канала от 20 января.