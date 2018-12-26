Погода в Санкт-Петербурге в воскресенье 20 января: мороз до 12 градусов и ветер с моря до 6 м/с

В воскресенье 20 января в Санкт-Петербурге утром -4 градуса мороза, сообщает сервис Яндекс.Погода. Днем температура упадет до -10 и к вечеру похолодает до -12 градусов.





В начале дня петербуржцев ждет новый снегопад: при этом весь день будет дуть холодный западный ветер - днем он может достигать 6 м/с. Влажность составит в среднем 85%. Световой день вырос до 7 часов: солнце взойдет в 09:38 и зайдет в 16:41, сообщает сервис.





На дорогах Санкт-Петербурга работают свыше 1000 единиц снегоуборочной техники, сообщает правительство, но ситуация оставляет желать лучшего. Даже в выходной день можно ожидать большого количества ДТП и заторов на территории всего города - особенно на севере, где с уборкой снега дело обстоит хуже всего, как сообщили в Смольном.