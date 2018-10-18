Васильевский остров задыхается уже больше пяти часов

Примерно в семь часов вечера 19 января стало известно, что жители Васильевского острова жалуются на запах газа. Об этом они сообщили в местную администрацию и в МЧС.





Обследовав район, сотрудники МЧС не нашли утечек пропана или метана. Территорию дали проверять ПетербургГазу и ПетербургРегионГазу.





Позже в соцсетях старожилы Васильевского заявили, что пахнет нефтью – сегодня в порт прибыл танкер для заправки.





Сейчас известно то, что запах не имеет отношения к пропану. Об этом пишет Telegram-канал “Авариный Петербург” со ссылкой на газовые службы города.





Пока ситуация не прояснилась, жители Васильевского острова уже больше пяти часов страдают от химического “аромата”. Кому-то он напоминает мазут, кому-то газ, кому-то нефть. Но определённо доставляет дискомфорт. Запах просачивается даже в квартиры. Когда решится ситуация, неизвестно.



