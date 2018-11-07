Виталий Милонов побывал на концерте группы, посвятившей ему песню

Вчера, 19 января, в Северной столице прошёл концерт петербургской музыкальной группы “Гопота”, которая ранее посвятила депутату Госдумы Виталию Милонову песню. Об этом пишет “Мойка78”.





Своими эмоциями Милонов поделился в Instagram и выложил фотографию с концерта.





“Сегодня прекрасная группа Гопота. Культурно и очень в Петербургском стиле. На порядок лучше шнуров”, – делится депутат.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что группа “Гопота” посвятила Виталию Милонову песню. В ней музыканты попытались передать проблемы, которые в то время существовали в городе на Неве, а также через призму юмора обозначить события, связанные с Милоновым . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



