Стало известно, какие виды алкоголя противопоказано смешивать

МедикФорум ”. Психиатр-нарколог Лидия Фёдорова 19 января рассказала, какие алкогольные напитки нельзя смешивать друг с другом и почему. Об этом пишет “”.





Так, противопоказано смешивать коньяк и пиво, а также водку с вином, поскольку эти напитки из разных алкогольных рядов, в отличие от пива и водки, которые из одного.





Лидия Фёдорова объяснила, что употребление таких смесей может привести к тяжелой и крайне опасной интоксикации.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что 51% россиян назвали вино – самым безвредным алкогольным напитком. Такого мнения в основном придерживаются опрошенные с высшим образованием – их доля составляет около 60 %. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



