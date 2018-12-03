|
Сегодня
20 января, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
На Московском проспекте неожиданно пропало электричество
01:45
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Стало известно, какие виды алкоголя противопоказано смешивать
- Файер-акция прошла в Московском районе в память о блокаде
- Во Фрунзенском районе водой залило ТРЦ "Южный полюс"
- В Петербурге можно будет наблюдать кровавое затмение три часа
- В Петербурге начинается общегородская запись детей в школы
- Ночью на уборку снега в Северной столице выйдут 1160 единиц техники
- В деревне Ириновка полыхал частный дом
- На трассе "Кола" водитель легковушки погиб под грузовиком
- В Киришах неизвестные установили врезку в нефтепровод
- Беглов попросил владельцев торговых комплексов позаботиться об уборке снега
- В Колпино пассажиры толкали застрявший в снегу автобус
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
3 декабря 2018
16 января
14 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.