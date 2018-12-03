На Московском проспекте неожиданно пропало электричество

Накануне, 19 января, примерно в 23:30 на Московском проспекте в Петербурге погас свет. Об этом очевидцы пишут в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Электричество пропало не на всем Московском проспекте, а лишь на его участке. Пользователи соцсети говорят, что свет отключили от набережной Фонтанки до Обводного канала.





Почему отключили электричество, сейчас неизвестно, также, как и о том, когда его снова восстановят.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Красносельском районе горожане остались без света. Как рассказали специалисты, это произошло из-за аварии на электросетях. В зону отключения попали два детсада и школы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



