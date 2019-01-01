Файер-акция прошла в Московском районе в память о блокаде

Вечером 19 января в Московском районе города прошла файер-акция, посвященная годовщинам прорыва и полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает “Мойка78”





На площади Победы участники акции выстроились вокруг памятного монумента и зажгли огни. В мероприятии приняло участие, по оценкам очевидецев, около 150 человек.





Однако, кто стал организатором акции, неизвестно. Пользователи полагают, что её могли провести фанаты ФК “Зенит”.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что На Дворцовой площади пройдёт акция “Говорят памятники”, посвященная истории героического экипажа танка КВ-1. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



