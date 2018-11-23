Во Фрунзенском районе водой залило ТРЦ "Южный полюс"

Вечером 19 января ТРЦ “Южный полюс” во Фрунзенском районе Петербурга оказался залитым водой. Об этом очевидцы сообщают в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





В результате этого продуктовый магазин “Перекреток” внутри ТРЦ полностью закрыли для покупателей. Внутри льётся вода, пишет один из свидетелей случишегося.





Что стало причиной потопа в “Южом полюсе” пока достоверно неизвестно. Очевидцы полагают, что сработала автоматическая система пожаротушения.





Ранее Gazeta.SPb писала, что два гейзера вырвались из под земли и затопили Парашютную улицу в Петербурге. В результате этого утонул " Делимобиль ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



