В Петербурге можно будет наблюдать кровавое затмение три часа

В понедельник, 21 января, с 06:34 до 09:51 можно будет увидеть лунное затмение. В частности, это касается жителей европейской части России. Об этом пишет “Фонтанка” со ссылкой на Московский планетарий.





Дело в том, что в это время на Луну упадёт тень от Земли. В результате будет казаться, что Луна окрашена в кроваво-бурый цвет. Пик этого зрелища придётся примерно на восемь утра.





Вблизи Петербурга, в Карелии, в Мурманской и Калининградской областях затмение будет видно с начала до конца.





В прошлом году Gazeta.SPb писала, что петербуржцы 31 января смогут увидеть суперлуние и лунное затмение одновременно . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)



