В Петербурге начинается общегородская запись детей в школы

Уже сегодня, 20 января, начинается прием документов на запись в первый класс. В связи с этим ожидается повышенная нагрузка на МФЦ – горожанам рекомендуют приходить в организацию после 11:00 или обращаться за услугами через электронную почту. Об этом сообщает “Фонтанка”.





Первый этап записи в школы – для льготников – уже прошёл. Сейчас наступает второй – для тех, кто проживает на территории, закрепленой за школой. Он продлится до конца июня. Третий этап – для тех, кто не проживает на закрепленной территории – будет идти с июля по сентябрь.





Подать документы можно сейчас или ближе к лету, через МФЦ или через портал Госуслуг - все это имеет равную силу и будет оцениваться одинаково.







Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, когда они смогут записать своих детей в первый класс . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



