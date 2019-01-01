Ночью на уборку снега в Северной столице выйдут 1160 единиц техники

Комитет по благоустройству Петербурга назвал адреса, по которым в ночь с 19 на 20 января будет заниматься уборкой снега. Об этом пишет “Мойка78”.





Сообщается, что в уборке снега Комитет планирует задействовать 1160 единиц техники. После этого снег отвезут в снегоплавительные и снегоприемные пункты ГУП “Водоканал” – всего их 18.





Снег будут убирать в черте города – в частности, с улиц исторического центра. Также планируется очистить улицы пригородов Санкт-Петербурга.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что качество уборки снега в Невском, Центральном и Красносельском районах Петербурга не устроило прокуратуру . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



