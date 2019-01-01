В деревне Ириновка полыхал частный дом

Накануне ночью, 18 января, в деревне Ириновка Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на Главное управление МЧС по Ленобласти.





О возгорании спасатели узнали около 23 вечера 18 января и сразу выехали к месту случившегося. Там выяснилось, что горит частый дом на площади 121 кв м. К полуночи огонь удалось потушить.





Сообщается, что участие в ликвидации пожара принимало восемь сотруников МЧС.

О пострадавших инфомации нет, по делу ведётся дозанание.

На днях Gazeta.SPb писала о том, что во Всеволожском районе дотла сгорел частный дом. В результате никто не пострадал . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



