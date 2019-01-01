На трассе "Кола" водитель легковушки погиб под грузовиком

Сегодня, 19 января, в 21:10 на трассе “Кола” произошла смертельная авария. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





ДТП случилось на 152 км автодороге “Кола” в Волховском районе Ленинградской области. Автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения в попытке обогнать другую машину. Однако навстречу Kia следовал грузовик MAN – транспортные средства врезались друг в друга.





В результате легковушку Kia сильно смяло, а водитель скончался на месте – у него не было шансов выжить при полученных травмах.

Об остальных пострадавших не сообщается. Проводится проверка





ГИБДД просит водителей обращать внимание на сильный снегопад, который сейчас на “Коле”, и быть внимательнее.





Ранее Gazeta.SPb писала, что автомобиль Hyundai Solaris влетел в столб электропередач на трассе “ Кола ”. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



