В Киришах неизвестные установили врезку в нефтепровод

Накануне, 18 января, в Киришском районе Ленинградской области обнаружили несанкционированное подключёние к трубе с топливом. Об этом пишет АН “Оперативное прикрытие”.



Сообщается, что нелегальную врезку нашли сотрудники службы безопасности ООО “Транснефть-Балтика” вблизи станции Ирса под Киришами.





Пока о том, кто совершил незаконное подключёние к нефтепроводу и куда поступало украденное топливо, ничего неизвестно. Полиция проводит проверку по факту случившегося и уже ищет преступников.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что трое подсоединили к нефтепроводу шланг и откачивали топливо во Всеволожском районе . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



