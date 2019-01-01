Беглов попросил владельцев торговых комплексов позаботиться об уборке снега

Сегодня, 19 января, на совещании с главами районов, а также с руководителями торговых комплексов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился ко вторым с просьбой убирать снег. Об этом пишет “Мойка78”.





В частности, глава города призвал владельцев ТК позаботиться об уборке снега на своих территориях, а именно почистить проходы около зданий, близкие парковки. И, главное, убрать снег с крыш.





Беглов отметил, что большее количество травм петербуржцы получают около торговых комплексов. Поэтому нужно претворить в жизнь предупреждающие меры.





Немного ранее Gazeta.SPb сообщала, что уже второе за сутки совещание по уборке снега прошло в Смольном . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



