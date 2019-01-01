В Колпино пассажиры толкали застрявший в снегу автобус

Вечером 19 января в Колпино на Тверской улице в снегу забуксовал очередной автобус. Об этом очевидцы пишут в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.







Свидетели случившегося также рассказывают, что участие в вызволении транспорта из снежного плена принимала девушка.





Пользователи соцсетей отнеслись к засрявшему автобусу по-разному. Большинство написали шуточные комментарии про традиционные зимние забавы. Некоторые жалуются на плохую уборку снега в городе.



Вчера Gazeta.SPb писала о том, что «Пассажиравтотранс» похвалил петебуржцев, которые накануне спасали от снега автобусы. Горожане помогагали толкать автобусы в Калининском и Приморском Вчера Gazeta.SPb писала о том, что «Пассажиравтотранс» похвалил петебуржцев, которые накануне спасали от снега автобусы. Горожане помогагали толкать автобусы в Калининском и Приморском районах . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



