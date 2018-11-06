Старожилы: непонятный запах на Васильевском острове – это нефть

Запах, на который вечером 19 января жалуются жители Васильевского острова, принёс ветер из нефтеналивного терминала. Так утверждают старожилы острова – они уже не раз с этим сталкивались. Об этом пишет Telegram-канал “Авариный Петербруг”.





Дело в том, что сегодня в нефтеналивной терминал порта прибыл танкер для заправки нефтью. Ветер дует на юго-запад и соответственно разносит “аромат” нефти по всему острову.





Впрочем, так лишь сообщают старожилы. О том, что стало истинной причиной запаха, распространившегося по Васильевскому острову сегодня, неизвестно. Район обследуют ПетербургГаз и ПетербургРегионГаз для выяснения причин.





Сегодня Gazeta.SPb писала о первых подробностях появления непонятного запаха на Васильевском острове . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



