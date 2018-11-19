Депутат Госдумы предложил списать с россиян невозвратные долги по ЖКХ

Алексей Куринный – первый секретарь ульяновского обкома КПРФ – 19 января предложил списать с россиян невозвратные долги по ЖКХ. То же самое собираются сделать в Чечне, только речь идёт о долгах по газу. Об этом пишет “РИА Новости”.





Речь идёт о тех долгах в сфере ЖКХ, которые, в принципе нельзя списать из-за истечения срока исковой давности. Сюда относятся задолженности, которые образовались больше трех лет назад.





Это безусловно нужно делать по всей стране, поскольку даже через суд такие невозвратные долги государство не сможет получить обратно, отмечает Алексей Куринный.





Отметим, что сейчас по примеру Чечни смоленские, чувашские и башкирские депутаты призывают местные прокуратуры также списать невозвратные долги.





Недавно Gazeta.SPb писала, что названы платежи за услуги ЖКХ, от которых россияне имеют право отказаться . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







