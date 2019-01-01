За сутки с петербургских путепроводов вывезли больше 1100 кубометров снега

В Петербурге за прошедшие сутки удалось убрать 1120 кубометров снега с набережных, путепроводов и мостов. Об этом 19 января сообщает СПб ГБУ “Мостотрест”.





Снег вывозили из тоннеля у Литейного моста, тоннеля на Пироговской набережной, Пискаревского и Ручьевского путепроводов, путепровода через КАД в створе Пискаревского проспекта. Больше всего снега оказалось на Ручьевском путепроводе и путепроводе через КАД.





После уборки с объектов 1120 кубометров снега общей сложности, их посыпали песком и пескосолевой смесью.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что опрос показал, что петербуржцы недовольны качеством уборки снега . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



