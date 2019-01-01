Уже второе за сутки совещание по уборке снега прошло в Смольном

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 19 января снова собрал глав районов для выработки путей борьбы со снегом и для обсуждения текущей ситуации. Об этом пишет “Мойка78”.





В ходе совещания главы районов прежде всего зачитали доклады об уборке снега во дворах домов. Беглов отметил, что “город мы отстояли, теперь надо наводить порядок во дворах”.





Также глава города указал уничтожить гололед у объектов культуры, поликлиник, магазинов и других связанных с социальной инфраструктурой. Кроме того, Беглов обязал посыпать песком дорожки в скверах, позаботиться о детских площадках.





Петербург выбрал правильную стратегию и не допустил десятибалльных пробок, подвёл итог врио губернатора.





Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Смольном прошло ночное совещание, посвященное уборке снега в Санкт- Петербурге . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



