На Васильевском острове появился непонятный запах газа: жители обеспокоены

Вечером 19 января в социальных сетях стали появляться сообщения, в которых петербуржцы сообщают, что на Васильевском острове чувствуется сильный запах газа. Об этом пишет Telegram-канал “Авариный Петербург”.





В свою очередь, ПетербургГаз разъяснил, что сообщений о запахе газа действительно много, и они поступают со всего Васильевского острова.

Сотрудники ПетербургГаза выехали на проверку, однако, по каким адресам, пока неизвестно. Сообщается, что на месте утечек бытового газа или метана не выявили.





По последним данным, в администрацию района и в МЧС поступило больше 50 жалоб на запах газа. Службы не выявили утечки газа, но подтвердили, что в воздухе наблюдается химический запах, похожий на мазут.





Сейчас Васильевский остров проверяют ПетербургГаз и ПетербургРегионГаз.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что причиной пожара в автосервисе “Енот” на Екатерининском проспекте стал газ . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



