На Тамбовской улице лопнула труба с горячей водой

Днём 19 января, во Фрунзенском районе Петербурге прорвало трубу. Об этом сообщает ГУП “ТЭК СПб”.





Коммунальная авария произошла около дома №75 на Тамбовской улице. Дефект трубопровода заметили при обходе около трех часов дня. После этого работники приступили к локализации аварии. Это удалось сделать к 16:30.





Сообщается, что теплоэнергетики планируют закончить ремонтные работы к восьми часам вечера.





Сейчас горячая вода во все дома подаётся в обычном режиме, однако два дома перевели на резервное отопление.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Сызранской ночью прорвало трубу с холодной водой. В результате этого проезжую часть в Московском районе затопило водой . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



