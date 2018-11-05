На Воскресенской набережной во время акции памяти задержали пикетчиков

Сегодня, 19 января, в Санкт-Петербурге проходила акция, посвященная 10-летию со дня убийства Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в Петербурге.





Акция началась в 14:00 и собрала около 100 антифашистов и гражданских активистов. Люди прошли по городу от Чернышевской и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.









Ранее Gazeta.SPb писала, что В Петербурге задержали активиста за одиночный пикет в поддержку По информации ОВД-инфо, у Соловецкого камня в то же время проходили одиночные пикеты, в ходе них было задержано семь человек. Сообщается, что все активисты стояли вместе и держали один плакат. Через несколько часов задержанных отпустили.Ранее Gazeta.SPb писала, что В Петербурге задержали активиста за одиночный пикет в поддержку Навального . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



