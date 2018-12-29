По двум адресам в Петербурге ночью искали взрывчатку

В ночь с 18 на 19 января в отдел полиции поступил звонок. Неизвестный рассказал, что у дома №182 по Московскому проспекту произойдёт взрыв. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Позже правоохранители установили, что звонок был совершен из дома №12 по улице Свеаборгской. Сотрудники полиции выехали по обоим адресам, но ни по одному из них не нашли ничего взрывоопасного. Также не нашли того, кто сообщил ложную информацию.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что аэропорт Пулково проверяли на взрывчатку после звонка анонима . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



