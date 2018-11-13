Дольщики компании "Норманн" вышли пикетировать на Невский

Сегодня днём, 19 января, на Невском проспекте Санкт-Петербурга выстроилась живая цепочка из пикетирующих. Об этом сообщает Александрина Трухова – гражданский активист.





На одиночные пикеты вышли дольшики компании “Норманн”, которая занимается застройкой жилых комплексов “Ижора Парк”, "Три Апельсина" ,"Заречная", “Десяткино 2.0”. Но занимается недостаточно успешно – дольщики недовольны тем, что их жилье ещё не достроено и просят принять меры по каждому объекту.





В свою очередь, компания “Норманн” ранее заявила, что уже нашла инвестора для завершения строительства, но дольщики не воспринимают обещания всерьёз.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что родители и учителя школы в Купчино вышли на пикет против директора, которой "закон не писан ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



