Петербуржцы рассказали, зачем человеку нужен человек

Аналитики развлекательной социальной сети “Фотострана” опросили 800 жителей Северной столицы и узнали у них, для чего люди нужны друг другу, передает представитель компании.





Так, треть всех опрошенных сказала, что люди нужны для общения, совместного развлечения и передачи инфомации.





Чтобы была поддержка и помощь, так считает 21% петербуржцев. Мы нужны друг другу для любви – уверены 15 % респондентов.





А вот 12% опрошенных утверждют, что люди не нужны друг другу и вовсе, потому что каждый из нас самодостаточен и в силах справиться со своей жизнью.





Остальные голоса разделились между менее популярными и более нестандартными вариантами ответов.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что большинство жителей Петербурга уверены, что жениться нужно в возрасте 27-30 лет . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



