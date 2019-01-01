Владимир Путин в честь Крещения искупался в проруби

Сегодня, 19 января, по всей России проходят массовые купания в крещенских прорубях. По статистике, в этом году окунается пятая часть всех жителей России.





Президент России Владимир Путин по традиции также окунулся в крещенскую прорубь. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на Кремль. Глава государства выбрал для этого Подмосковье.





Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что жители Петербурга поделились эмоциями от купания в проруби в социальных сетях. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также выложил свою фотографию из проруби. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов тоже не остался в стороне и совершил омовение . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



