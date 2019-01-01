Во Всеволожске женщину за половую связь с 15-летней девочкой заключили под стражу

Сегодня, 19 января, Всеволожский суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в совершении действий сексуального характера. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ленобласти.





Напомним, что обвиняемая, 21-летняя женщина, на территории Всеволожского района Ленобласти, была задержана в середине января. Было установлено, что с августа 2018 года по 15 января она вступала в половую связь со своей юной приятельницей – девочке 15 лет. Сексуальная связь между ними была регулярной.





Женщине вынесли обвинение в лесбиянстве с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим

восемнадцатилетнего возраста. Сейчас она заключена под стражу. Следствие продолжается.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Ленинградской области арестовали извращенца, который надругался над 15-летней школьницей и 26-летней женщиной . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



