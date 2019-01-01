Более 35 тысяч петербуржцев окунулись в крещенские проруби

В Петербурге больше 35 тыс человек окунулись в крещенскую прорубь. Это данные на 12:00 утра. Традиционно в Крещение принято купаться в прорубях в ночь с 18 на 19 января. Сведения о числе окунувшихся приводит ГУ МЧС по Петербургу.





Также сообщается, что в Ленинградской области, в свою очередь, за праздничную ночь в купель окунулись около восьми тысяч человек.





Кск в Северной столице, так и в области все проруби на время купания находились под наблюдением сотрудников МЧС. Также около мест купания дежурили медики. Помогали охранять порядок и волонтеры.





Вчера Gazeta.SPb рассказывала о том, что Русская православная церковь освятит все океаны мира в крещенскую ночь. Этот обряд выполнят русские священники, которые проживают на побережьях . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



