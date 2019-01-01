В Адмиралтейском районе петербуржец скончался внутри своего Mercedes

Сегодня, 19 января, около 10 часов утра в Адмиралтейском районе города за рулём своего автомобиля скончался человек. Об этом очевидцы сообщают в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Свидетели случившегося рассказывают, что Mercedes утром ехал по улице Шкапина, постепенно он замедлил ход и остановился около одного из домов.





Немного позже очевидцы увидели внутри автомобиля мужчину без признаков жизни. На место проишествия были вызваны службы. Они установили, что водитель мертв, и извлекли из машины его тело.





Также сообщается, что в Mercedes вместе с погибшим петербржцем находился его пёс. Сейчас устанавливается личность погибшего и выясняются причины случившегося.





На днях Gazeta.SPb сообщала, что в Южно-Приморском парке нашли труп пропавшей петербурженка . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



