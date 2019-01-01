|
Сегодня
19 января, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Правительство Санкт-Петербурга в 2019 году сделает завершение долгостроев приоритетом
15:17
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Владимир Путин в честь Крещения искупнулся в проруби
- Во Всеволожске женщину за половую связь с 15-летней девочкой заключили под стражу
- Более 35 тысяч петербуржцев окунулись в крещенские проруби
- В Адмиралтейском районе петербуржец скончался внутри своего Mercedes
- Звезды КХЛ в 2020 году сыграют матч на арене либо Хельсинки, либо Санкт-Петербурга
- На проспекте Сизова горит жилая квартира в многоэтажном доме. Из подъезда выносят пострадавших (фото)
- В Красногвардейском районе ищут молодого человека, совратившего 14-летнюю школьницу
- Александр Беглов нанес визит в Дом сопровождаемого проживания для инвалидов в Петербурге
- Беглов встретился с детьми из центра социальной помощи в Красногвардейском районе
- Пробки в субботу днем в Санкт-Петербурге достигли 4 баллов к полудню и продолжат расти до вечера
- На Северном проспекте Санкт-Петербурга с “многоэтажки” упал загадочный африканец
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
9 января
19 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.