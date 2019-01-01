Правительство Санкт-Петербурга в 2019 году сделает завершение долгостроев приоритетом





Речь идет в первую очередь о школах, поликлиниках, детских садах, сообщили в Смольном. Беглов заявил, что исполнители, которые нарушают сроки и условия сдачи, попадут в “черный список” - власть перестанет с ними работать.





Беглов распорядился вложить в школы максимум: там должны работать кружки, бассейны — в том числе в неучебное время. Кроме этого, стало известно, что в квартале “Новая Охта” построят новую поликлинику, сообщили в правительстве.





Глава города Александр Беглов завершил проверку Красногвардейского района 19 января Петербурга и заявил, что правительство сделает все возможное для завершения проблемных объектов социальной инфраструктуры, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.