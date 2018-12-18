Звезды КХЛ в 2020 году сыграют матч на арене либо Хельсинки, либо Санкт-Петербурга





Сначала предполагалось, что матч в Париже — это решенный вопрос, но выяснилось, что там пройдет матч только в 2021 или даже 2022 году. При этом Франция должно хорошо проявить себя, чтобы ее включили в КХЛ.





Как заявил Александр Медведев, представитель КХЛ, сейчас выбирают между Хельсинки и Петербургом: очевидно, что и финны и россияне — одни из главных хоккейных игроков мира.





Петербург уже однажды принимал матч звезд Континентальной хоккейной лиги в 2011 году, а вот финская столица — ни разу.





Матч звезд КХЛ пройдет либо в столице Финляндии Хельсинки, либо в Санкт-Петербурге, передает ТАСС ссылаясь на совет директоров КХЛ.