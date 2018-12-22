На проспекте Сизова горит жилая квартира в многоэтажном доме. Из подъезда выносят пострадавших (фото)





По словам свидетелей, на место пожара в Приморском районе Санкт-Петербурга уже прибыли пожарные и машины “Скорой помощи”. Жители Петербурга сообщают, что из подъезда выносят людей на носилках: пока что двоих. Свидетели сообщают, что молодая девушка на балконе кричала о помощи. Причины пока неизвестны, а в МЧС не комментируют произошедшее.





В Санкт-Петербурге в Приморском районе горит жилая квартира в многоэтажном доме на пр. Сизова днем 19 января в субботу, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Как сообщают очевидцы, есть пострадавшие.