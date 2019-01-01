В Красногвардейском районе ищут молодого человека, совратившего 14-летнюю школьницу





По сообщению пенсионерки, молодому человеку девочки 19 лет, а их незаконная связь произошла прошедшим летом. Молодые любовники встречались в квартире на пр. Маршала Блюхера, сообщают правоохранительные органы. Дальше с этим делом будет разбираться Следственный комитет — а пока молодого человека ищут. По статье 134 УК РФ молодого человек может ждать от 3 до 5 лет за решеткой.





В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ищут молодого человека, совратившего 14-летнюю школьницу, передает АН “Оперативное прикрытие”. Заявление подала бабушка школьницы 2004-го года рождения в пятницу 18 января.