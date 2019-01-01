Александр Беглов нанес визит в Дом сопровождаемого проживания для инвалидов в Петербурге





Подобными домами хотят заменить психоневрологические интернаты, сообщили в правительстве. В этом центре живет 19 инвалидов, в том числе колясочников. За ними несет надзор ассоциация “ГАООРДИ”.





Беглов встретился с жителями центра и вручил сотрудникам хлебопечку. Беглов заявил, что подобные центры нужны и другим районам Петербурга, сообщили в правительстве.





Беглов в течение своей работы на посту врио заявлял о приоритете социальных учреждений и важности доступной среды для инвалидов. Так, в конце декабря он встретился с активисткой Натальей Камолинковой .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Врио губернатора Александр Беглов нанес визит в Дом сопровождаемого проживания для инвалидов в Красногвардейском районе Петербурга 19 января, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.