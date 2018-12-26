Беглов встретился с детьми из центра социальной помощи в Красногвардейском районе





Беглов проверил работу кружков, написал поздравительное письмо Юрию Кастэну, ветерану блокадного Ленинграда, передали в правительстве. Центр направлен на работу с сиротами и детьми в тяжелом положении. Воспитанники подарили Беглову пейзаж с Малой Охтой, и градоначальник пообещал, что повесит его в здании правительства.





Беглов посетил и детский сад совмещенной с начальной школой в районе. Его сдали в 2017 году, сообщили в правительстве. Градоначальник заглянул в столовую и дети спели ему несколько праздничных песен, за что получили конфеты.





Действующий глава Петербурга встретился с воспитанниками Центра соцпомощи на пр. Маршака 19 января, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.