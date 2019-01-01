Пробки в субботу днем в Санкт-Петербурге достигли 4 баллов к полудню и продолжат расти до вечера





Сложнее всего обстановка на севере Санкт-Петербурга: по данным правительства, именно там сейчас хуже всего идет уборка снега. На пр. Энгельса на карте фиксируют сразу три ДТП, стоит 2-ой Муринский пр., движение осложнено на Гражданском и Пискаревском пр., показывает сервис.





В пробках стоит и центр города: особенно тяжело сейчас на Сенной площади: на Садовой ул. и Московском пр. Крупные заторы у станций метро “Василеостровская” и “Петроградская”. При этом на юге Санкт-Петербурга движение относительно свободное, сообщает сервис.





Днем в субботу 19 января пробки в Санкт-Петербурге уже достигли 4 баллов к 13:30 и вырастут как минимум до 5 баллов по оценке сервиса Яндекс.Пробки. На дорогах сугробы и наледь, что привело к большому числу ДТП, сообщают жители города в социальных сетях.