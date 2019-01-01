На Северном проспекте Санкт-Петербурга с “многоэтажки” упал загадочный африканец





По данным правоохранительных органов, африканец упал с шестого-седьмого этажа. Тем не менее он остался жив, хотя врачи оценивают его состояние как тяжелое: при падении он сломал позвоночник, бедро, таз и пробил голову. Африканцу 21 год, и в правоохранительных органах до сих пор не знают, что он делал в Петербурге, сообщают органы.





Вполне возможно, что гамбиец — студент Политехнического университета: многие иностранные студенты живут в общежитии при Институте международных образовательных программ неподалеку на Гражданском пр.





В Калининском районе Санкт-Петербурга с балкона на асфальт в пятницу 18 января упал гражданин Гамбии, сообщает АН “Оперативное прикрытие”.