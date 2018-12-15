Утром в выходной пожарные потушили четыре пожара в четырех районах Санкт-Петербурга





На ул. Шелкунова пожарные в 07:12 потушили “Газель”: горел салон по всей площади. Чуть позже в 08:05 в пожарную часть сообщили о пожаре в Курортном районе на Квартальном переулке: там сгорел сарай на 24 м2 — его пришлось разобрать, сообщили в МЧС.





В 09:45 пожарные выехали в Адмиралтейский район: на наб. Мойки загорелась постель в коммунальной квартире. Наконец в самом центре Санкт-Петербурга на Лиговском пр. у д.240 воспламенился Opel Corsa – его потушили в 11:56, передали спасатели. О пострадавших в ходе четырех пожаров не сообщают.





Утром в субботу 19 января в Санкт-Петербурге пожарные потушили четыре пожара в четырех районах города, сообщили Gazeta.SPb в УМЧС по городу и области. Горело две машины, сарай и трехкомнатная квартира.