Девушка на черной иномарке врезалась в витрину магазина одежды “Незнакомка” у “Площади Ленина”





На место прибыли сотрудники ДПС. Черная иномарка фактически врезалась в витрину магазина одежды “Незнакомка”, что послужило поводом для многочисленных, но однообразных острот в социальных сетях. “Ты не ты, когда в магазине акции и скидки,” - пишет один из пользователей. Другие советуют приберечь свои шутки для другого раза: точной информации о состоянии девушки нет. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из пешеходов.





Пользователи соцсетей сходятся в одном мнении: на дорогах из-за снега и наледи тяжело, и любой водитель должен быть осторожен.





Девушка не справилась с управлением автомобиля на ул. Академика Лебедева и въехала в стену здания утром в субботу 19 января, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.