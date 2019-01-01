У ЖК "Новая Охта" в Красногвардейском районе заканчивают одну школу и начинают проектировать вторую





Действующий губернатор прибыл в район утром в субботу 19 января и теперь проверяет социальную инфраструктуру: до этого он посетил детский сад. Школу, о которой идет речь, начали строить в 2016 году, но завершают только сейчас, сообщили в правительстве. В ней будут учиться 825 детей и подростков.





При этом в правительстве сообщили, что одной школы на ЖК не хватит, поэтому рядом построят другую на 1000 мест. Пока что участок занят неизвестно кем построенным проездом — его придется ликвидировать, сообщили в Смольном. Проект второй школы закончат в этом году.





Александр Беглов проверил строящуюся школу рядом с ЖК “Новая Охта” на Пискаревском пр. Красногвардейского района 19 января, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.